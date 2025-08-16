Белый дом рассмешили сообщения СМИ о найденных «секретных» документах о саммите

Администрация Белого дома опубликовала комментарий на своем официальном сайте в ответ на новость, опубликованную радио NPR. В сообщении говорилось о том, что в одном из отелей на Аляске были обнаружены документы, которые, вероятно, принадлежат Государственному департаменту США и связаны с организацией саммита между США и Россией.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в отеле Captain Cook, который находится недалеко от места проведения саммита (база Эльмендорф-Ричардсон), были обнаружены служебные документы, оставленные в общем принтере.

По информации от NPR, восемь страниц с потенциально секретными данными — временем и местом встречи лидеров, а также номерами телефонов ответственных лиц — вероятно, были оставлены по невнимательности американских дипломатов.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома, Анна Келли, заявила, что публиковать многостраничное меню обеда и называть это "нарушением безопасности" — это смешно.

«Именно из-за такой самопровозглашенной "расследовательской журналистики" их никто не воспринимает всерьез, и благодаря президенту Трампу они больше не финансируются за счет налогоплательщиков», – сыронизировала представитель Белого дома.

Напомним, переговоры Путина и Трампа на военной базе Элмендорф — Ричардсон на Аляске в узком составе продлились почти три часа. По завершении саммита Владимир Путин и Дональд Трамп дали краткую совместную пресс-конференцию.

Ранее сообщалось, что Путин вылетел на Аляску. А продажи винтажной кофты с надписью СССР, в которой глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел в Анкоридж, взлетели до небес.