Белый дом собирается рассекретить данные о военном сотрудничестве РФ и КНДР

Администрация президента Соединенных Штатов собирается постепенно рассекречивать собранную информацию о военном сотрудничестве России и Северной Кореи. Соответствующее заявление сделала старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете нацбезопасности Белого дома Мира Рапп-Хупер. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС .

По словам Рапп-Хупер, данная информация касается, в том числе, поставок баллистических ракет и боеприпасов между государствами.

Она заявила, что Соединенные Штаты собираются «пролить свет» на якобы реализуемое между государствами военное сотрудничество для того, чтобы улучшить координацию ответных действий со своими союзниками.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты готовят резолюцию Совбеза ООН о запрете на размещение ядерного вооружения в космическом пространстве.