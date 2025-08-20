Белый дом: сроки проведения трехсторонних переговоров зависят от Путина и Зеленского
Продолжительность трёхсторонних переговоров по Украине будет определяться итогами встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Ее слова приводит пресс-служба администрации президента США.
"Трудно сказать. Думаю, он (президент США Дональд Трамп -прим. ред.) хочет посмотреть, как пройдёт двусторонняя встреча", — сказала Левитт, отвечая на вопрос о сроках трехсторонней встречи.
Ранее президент США Дональд Трамп раскрыл имена членов его команды, которые будут вести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским.