Соединенные Штаты Америки не планируют предоставлять киевскому режиму позволяющие наносить удары по находящейся на удаленной от линии фронта территории России вооружения. Об этом, как сообщает Reuters, заявила официальный представитель американской администрации Карин Жан-Пьер.

Пресс-секретарь подчеркнула, что политика США не претерпела в данном вопросе каких-либо существенных изменений. Вносить правки также и не планируется.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Закрыть проблемный вопрос с вошедшими на территорию российского приграничья в Курской области украинскими боевиками может лишь плотная их плотная блокада со стороны армии России. Такую точку зрения высказал занимавший должность вице-президента РФ во времена Бориса Ельцина Александр Руцкой.