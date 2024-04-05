Белый дом: США обеспокоены вероятной войной между Ираном и Израилем

Руководство Соединенных Штатов выразило беспокойство касаемо потенциального начала полноценного вооруженного конфликта Ирана и Израиля после воздушного удара по консульству первых в Сирии, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в эфире телевизионного канала CNN .

В беседе с журналистами Кирби заявил о том, что государство крайне обеспокоено вероятной войной восточных государств. Он подчеркнул, что одной из вещей, о которых накануне говорили израильский лидер Биньямин Нетаньяху и президент Америки Джо Байден была угроза со стороны Ирана.

Кирби напомнил о том, что помощь в безопасности, которую Штаты предоставляют Израилю, распространяется не только на Газу. Он подчеркнул, что Америка будет поддерживать Израиль при любых угрозах.

Ранее политолог Богуславская выразила мнение, что в Соединенных Штатах все устали от Байдена.