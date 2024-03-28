Белый дом: США передали России предупреждение о терактах до трагедии в «Крокусе»

В США подтвердили, что предупреждали Россию о возможных терактах на территории страны еще 7 марта. Об этом напомнил представитель Белого дома Джон Кирби. Его комментарий публикует ТАСС.

По словам Кирби, Америка передала России достаточно ясную и детальную информацию об угрозе теракта. Это случилось за полторы недели до трагедии в Красногорске. В Белом доме такой жест расценивают как попытку помочь в предотвращении теракта.

«7 марта в 11:15 по московскому времени в соответствии с обычными процедурами по установленным каналам, которые применялись ранее много раз, правительство США передало предупреждение российским службам безопасности в письменной форме», — заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

При этом в основном предупреждение было адресовано гражданам США, которые могут находиться в России. Им советовали воздержаться от поездок и посещения мероприятий с массовым скоплением людей, особенно концертов.

Как напомнил Кирби, США еще с сентября 2023-го высылает ряд предупреждений России, и в этом году не делала исключений при обнаружении потенциальных угроз. Также штаты поступят в отношении других стран, если узнают о подготовке атак.

Напомним, что теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. Ворвавшиеся в здание террористы расстреляли людей, подожгли здание и попытались скрыться. Жертвами этой хладнокровной атаки стали 140 человек, среди которых есть дети. Свыше 300 людей пострадали, а некоторые до сих пор остаются в больницах.

Ранее сообщалось, что террористы при нападении на комплекс в Красногорске находились под воздействием психотропных веществ.