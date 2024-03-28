Террористы при нападении на «Крокус» находились под действием наркотика

Все четверо террористов, которые принимали участие в атаке на «Крокус Сити Холл», находились в состоянии наркотического опьянения. Такую информацию сообщили правоохранители, их слова привел ТАСС .

По утверждению собеседника журналистов, пока неизвестно, какие именно наркотики принимали террористы.

«Четверо были в состоянии наркотического опьянения. Что за наркотик или психотроп они использовали, устанавливает экспертиза», - указал он.

Источник журналистов также допустил, что террористы принимали наркотические вещества не только в день теракта, но и до этого. Они могли употреблять запрещенные вещества на регулярной основе.

Ранее уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала большим достижением, что террористов из «Крокуса» не подвергли самосуду. Это факт показал, что РФ стала зрелым и цивилизованным государством.