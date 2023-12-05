За океаном были уверены в стремительности развития начатой Россией спецоперации на Украине уже в первые же ее дни в феврале 2022 года, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Мало того, как призналась она на брифинге перед журналистами, в американской администрации считали часы до взятия Армией России Киева. Однако этого так и не произошло, констатировала Жан-Пьер.

«Знаете, в первые пару дней войны мы думали, что Киев будет взят», - сказала она на брифинге.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, без дополнительных ассигнований со стороны американского Конгресса уже к концу уходящего года ресурсы на поставку оружия киевскому режиму у Белого дома кончатся полностью.