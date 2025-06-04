Белый дом: Трамп не хочет затягивания украинского конфликта
Белый дом: Трамп нацелен на дипломатическое урегулирование конфликта на Украине
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Президент США Дональд Трамп выступает за скорейшее завершение войны на Украине.
Его цель — дипломатическое урегулирование конфликта, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Так она прокомментировала позицию Трампа относительно урегулирования российско-украинского конфликта.
Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский может подставить кого угодно, в том числе и президента США Дональда Трампа. Такое мнение на своей странице в соцсети X высказал ирландский журналист Чей Боуз.
Отношение главы киевского режима наглядно демонстрирует решение атаковать в преддверии второго раунда переговоров российские аэродромы, пояснил он.