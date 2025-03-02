Белый дом упрекнул Зеленского во враждебности к Трампу

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на встречу с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтон без желания вести переговоры о мире на Украине, заявила 2 марта пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в интервью телеканалу Fox News.

Она также отметила, что глава украинского режима вел себя враждебно и даже грубо.

Левитт рассказала, что украинский лидер во время переговоров, проводившихся в Овальном кабинете, позволял себе спорить с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и постоянно перебивал Дональда Трампа.

Ранее сообщалось о том, что Рада со второго раза проголосовала за продление полномочий Зеленского.