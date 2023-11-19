Белый дом ушел от ответа на вопрос о несоблюдении Израилем международного права в Газе

Во время воскресного интервью на американском телеканале NBC зампомощнику президента США по нацбезопасности Джону Файнеру журналисты предложили дать оценку фактам систематического нарушения Израилем норм международного права во время военных действий в секторе Газа.

В ответ Файнер выпалил довольно витиеватую фразу, не став конкретизировать отношение Белого дом к происходящему в Газе.

«Это не наша позиция… выступать в роли судьи и присяжных в отношении событий, происходящих в режиме реального времени», - парировал американский чиновник.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».