Администрация президента США Джорджа Буша-младшего в начале 2000-х годов рассматривала возможность коренного пересмотра отношений с Россией и отказа от подходов, унаследованных от холодной войны. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы американского правительства, опубликованные исследовательской организацией National Security Archive при Университете Джорджа Вашингтона.

Среди обнародованных материалов — меморандум Белого дома по итогам встречи Владимира Путина и Джорджа Буша-младшего, состоявшейся в октябре 2001 года в Шанхае. Из документа следует, что американский президент выступал за формирование новой, всеобъемлющей модели двусторонних отношений и считал возможным их качественное преобразование в условиях появления новых глобальных угроз.

В материалах также указывается, что Буш-младший настаивал на необходимости отказаться от взаимного недоверия и перейти к иному восприятию стратегического партнерства. Он допускал достижение договоренностей в сферах контроля над вооружениями, нераспространения, экономики и безопасности, подчеркивая, что Москва и Вашингтон не должны рассматривать друг друга как угрозу.

Отдельно отмечается признательность США за поддержку России в борьбе с терроризмом после событий 11 сентября 2001 года. Американская сторона рассчитывала на обмен информацией и подчеркивала заинтересованность в честном взаимодействии без скрытых условий.

Кроме того, в меморандуме зафиксирована позиция Белого дома о снижении роли ядерного оружия и необходимости сохранения стратегического баланса на более низком уровне. При этом США продолжали готовиться к выходу из Договора по ПРО 1972 года, который был расторгнут Вашингтоном в 2002 году.

Ранее стало известно, что арест Мадуро стал началом перезагрузки Венесуэлы под контролем США.