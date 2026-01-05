Политолог заявил, что арест Мадуро стал началом перезагрузки Венесуэлы под контролем США

Судьба президента Венесуэлы Николасa Мадуро может быть решена в зале суда Нью-Йорка. Американское правосудие готово вынести ему вердикт по обвинениям, включающим сговор с целью наркотерроризма, что в совокупности грозит политику фактически пожизненным заключением. Этот процесс выходит далеко за рамки уголовного дела — он стал инструментом геополитики, напоминающим сценарий 1980 года с панамским лидером Мануэлем Норьегой, который после ареста США навсегда исчез с политической арены. По словам политолога Юрия Светова, сам приговор — лишь формальность. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

Он уточнил, что ключевая цель уже достигнута: Мадуро выведен из игры, а его арест стал демонстративным сигналом для всех, кто осмеливается противостоять интересам Вашингтона. Назначение сенатора-ястреба Марко Рубио, яростного противника левых режимов, на роль куратора венесуэльского вопроса лишь подтверждает, что США перешли к этапу прямого управления переходным периодом. Заявления о том, что американцам «не нужна» венесуэльская нефть, выглядят наивно на фоне того, что их нефтеперерабатывающие заводы исторически зависят от тяжелой венесуэльской нефти, а Китай уже ожидал поставок на задержанных танкерах.

По мнению эксперта, теперь главная битва развернется внутри самой Венесуэлы. На арену выйдут разные фигуры: от признанного ЕС кандидата Эдмундо Гонсалеса до более лояльных Вашингтону местных политиков. Однако реальная власть будет принадлежать тому, кто обеспечит контроль над крупнейшими в мире запасами нефти и сможет договориться с силовыми структурами, которые на сей раз не встали на защиту президента. Открытое вмешательство США кардинально меняет расклад сил во всем западном полушарии, заставляя задуматься Кубу, Никарагуа и других соседей. Последний акт этой драмы — не суд над одним человеком, а перезагрузка целого региона под жестким внешним управлением.

Ранее политолог Блохин заявил, что свержение Мадуро может стать моделью для новых операций США.