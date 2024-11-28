Белый дом: Вашингтон не планирует поставлять ядерное оружие Украине

В Белом доме сообщили изданию Newsweek, что Вашингтон не планирует передавать ядерное оружие Киеву. Это заявление было сделано в ответ на слова зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева, который выразил сомнение в психическом состоянии тех, кто действительно считает такую возможность возможной, включая президента США Джо Байдена.