Белый дом выдвинул России обязательное условие для встречи Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп встретится с российским лидером Владимиром Путиным только после того, как тот проведет встречу с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщила газета The New York Post.

Издание сослалось на информацию, полученную от некоего высокопоставленного чиновника из Белого дома. Судя по ней, Трамп поставил Путину условие, которое Москва обязана выполнить для встречи глав двух государств на высшем уровне.

«Чтобы встреча состоялась, Путину необходимо встретиться с Зеленским», — указали журналистам.

Ранее сообщалось, что Трамп объявил Россию «необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности» Соединенных Штатов. Он также счел, что РФ угрожает американской внешней политике. Все эти положения содержатся в указе, который был подписан президентом США, а затем выложен на сайте Белого дома.