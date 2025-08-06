Трамп назвал Россию чрезвычайной угрозой для безопасности США

Американский президент Дональд Трамп внес в документы, что политика России и ее действия несут угрозу безопасности Америки. Об этом рассказала «Лента.ру».

Издание сослалось на указ главы США, который был выложен на сайте Белого дома.

«Действия и политика правительства России продолжают представлять необычную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США», — указано в этом документе.

Ранее канцлер Германии Мерц заявил, что президент США Трамп становится все более критичным в отношении Путина. Он подчеркнул, что американский лидер проявляет усиливающийся скепсис и все чаще критикует действия главы РФ. Немецкий канцлер добавил, что в Европе существует единодушное понимание ситуации, связанной с конфликтом на Украине.