Белый дом задумал неожиданный шаг по Украине
Белый дом призвал прекратить расследование военных преступлений по всему миру
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Власти США призвали свернуть десятки программ по расследованию военных преступлений по всему миру, в том числе на Украине. Об том со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters.
В частности, речь идет о закрытии программы Global Rights Compliance, цель которой собирать доказательства военных преступлений и преступлений против человечности по всей Украине.
Это еще не окончательное решение, так как у Госдепартамента есть возможность подать апелляцию, говорится в публикации.
Это может стать причиной конфликта между Административно-бюджетным управлением и госсекретарем Марко Рубио, если он выступит против этой рекомендации.
Ранее Захарова призвала власти Сербии рассказать правду о поставках боеприпасов Украине.