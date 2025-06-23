Сербии стоит прояснить ситуацию с поставками боеприпасов. Такое заявление в своем телеграм-канале сделала Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ.

Дипломат отметила, что от Белграда регулярно поступают сведения, которые противоречивы. Поэтому стоит услышать от сербского правительства, были ли в действительности поставки боеприпасов украинской армии от сербских производителей.

«То, что теперь „такое невозможно“, мы услышали. Но для чистоты жанра нужно сказать правду о том, насколько эти сведения достоверны», — указала она.

Ранее Захарова заявила, что Россия расширяет свои границы только в ответ на реальные угрозы, а не на вымышленные сценарии. Комментарий дипломата прозвучал в ответ на панические заявления немецких политиков о якобы готовящейся российской агрессии. По словам Захаровой, обвинения и подозрения беспочвенные, но ФРГ стоит иметь в виду, что РФ не привыкла молчать.