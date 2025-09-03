Трамп обвинил Россию и Северную Корею в подготовке заговора против Америки
Фото: [flickr.com]
Российский президент Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ы готовят заговор против США в то время, как приехали в Пекин. Такое заявление в социальной сети Truth Social сделал глава Соединенных Штатов Дональд Трамп.
Руководитель Белого дома пожелал хорошего праздника как Си Цзиньпину, так и всему китайскому народу.
«Пожалуйста, передайте мои самые теплые приветствия Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки», — указал он.
Трамп задался вопросом, упомянет ли китайский лидер в своей праздничной речи заслуги США и их вклад в эту победу. Он напомнил, что Америка в свое время помогала Китаю победить захватчика и при этом погибли многие американцы.
