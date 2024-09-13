Белый дом заявил о готовности обеспечивать Украину всем необходимым

Вашингтон намерен продолжит оказывать поддержку Киеву. Об этом с ходе брифинга с представителями СМИ заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает РИА Новости.

Также она прокомментировала информацию о готовности властей США разрешить ВСУ использовать для нанесения ударов вглубь территории России дальнобойные ракеты. Жан-Пьер заявила, что США обеспечат Украину всем, что ей потребуется.

Киев нуждается в поддержке, и США намерены предоставить ему все необходимое для самозащиты и возврата захваченных территорий, подчеркнула она.

Ранее сообщалось о том, что госсекретарь США Блинкен прибыл в Варшаву.