Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Варшаву. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на посольство США.

Накануне Блинкен вместе с британским коллегой Дэвидом Лэмми посетил Украину.

«Госсекретарь США Энтони Блинкен только что приземлился в Варшаве», — говорится в заявлении.

В американском посольстве акцентируют внимание на том, что данный визит служит подтверждением прочного и доверительного партнерства между США и Польшей, а также подчеркивает их обоюдное стремление к поддержке Украины.

Кроме того, подчеркивается, что приезд Блинкена в Варшаву свидетельствует о важной роли альянса и необходимости продолжения сотрудничества для решения актуальных мировых проблем.

На четверг, 12 сентября, запланированы встречи Блинкена с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Дональдом Туском.

Ранее глава МИД Польши сообщил пранкерам, что Туск не намерен отправлять войска на Украину.