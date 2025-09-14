Белый дом запросил миллионы долларов на безопасность после убийства Кирка

Администрация президента США Дональда Трампа направила в Конгресс запрос на выделение дополнительного финансирования для обеспечения безопасности государственных чиновников. По информации агентства Bloomberg, Белый дом просит выделить $58 млн на эти цели.

Отмечается, что Белый дом намерен направить эти средства на обеспечение безопасности американских чиновников. Эта мера возникла после чудовищного убийства республиканца Чарли Кирка в Юте, которое произошло 10 сентября. Он получил огнестрельное ранение в шею и позднее скончался в больнице.

Поиски подозреваемого продолжались два дня и 12 сентября правоохранительные органы задержали 22-летнего американца Тайлера Робинсона. Выяснилось, что молодой человек стрелял в Кирка из винтовки с крыши одного из зданий. Оружие он оставил на месте преступления.

По данным издания The Washington Post (WP), задержанный ранее характеризовался как тихий и успевающий студент, однако в последнее время он публично критиковал взгляды и деятельность Кирка. Подозреваемому может грозить смертная казнь.

Администрация Трампа настаивает на включении запрошенного финансирования в временный законопроект о бюджете, который должен быть принят до 30 сентября.

