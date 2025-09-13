В США раскрыли неожиданные подробности о жизни вероятного убийцы Кирка

Тайлер Робинсон, подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, проживал совместно с мужчиной, совершающим трансгендерный* переход*. Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила корреспондент Fox News Брук Сингман со ссылкой на осведомленные источники.

По данным журналистки, именно информация от партнера Робинсона стала ключевой для подтверждения причастности 22-летнего подозреваемого к преступлению. К тому же, губернатор Юты Спенсер Кокс сообщил, что задержание произошло по наводке члена семьи подозреваемого.

По информации журналистки, сожитель подозреваемого активно сотрудничает с ФБР, предоставив правоохранительным органам переписку и другие материалы, укрепившие позиции следствия.

«По данным источников, убийца Чарли Кирка Тайлер Робинсон жил со своим трансгендерным* партнером. Этот человек — мужчина, совершающий переход в женщину, сотрудничает с ФБР в полном объеме», — сказано в публикации.

Напомним, что покушение на союзника американского президента произошло во время массового мероприятия в Университете долины Юта. Чарли Кирк получил смертельное огнестрельное ранение в шею. По предварительной информации, Робинсон с детства владел навыками обращения с огнестрельным оружием, что использовал во время преступления.

Ранее задержанному вероятному стрелку, убившего Кирка, предъявили обвинение.

*относится к движению ЛГБТ, признанному экстремистским и запрещенным в России