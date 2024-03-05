Бербок на вопрос о поставках Taurus для ВСУ заявила о праве Украины на самооборону

Глава немецкого МИД Анналена Бербок вспомнила о государственном праве Украины на самооборону после вопроса от журналистов о поставках ракет Taurus Киеву со стороны ФРГ. Об этом сообщил немецкий телевизионный канал Bayerischer Rundfunk, передает информационное агентство РИА Новости .

После заданного вопроса о поставках ракет для Киева, министр заявила, что Германия должна в контексте самообороны Украины на основе международного права детально изучить все имеющиеся средства. За исключением этого, глава немецкого ведомства ничего не уточняла о поставках вооружения для Украины.

Ранее представитель Белого дома Джек Кирби заявил, что Соединенные Штаты не говорят об утечке из Германии, чтобы не подтверждать тезис о войне НАТО с РФ.