Кирби: США не комментирует утечку из Германии, чтобы не подтверждать тезис о войне НАТО с РФ

Руководство Соединенных Штатов отказывается от комментариев касаемо недавней утечки разговора немецких офицеров о потенциальных атаках на Крымский мост, чтобы не подтверждать «смехотворный» тезис о войне Североатлантического альянса с Россией. Соответствующее заявление накануне сделал координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Штатов Джон Кирби.

В ходе последнего брифинга с журналистами, Кирби отказался каким-либо образом комментировать содержимое слитого разговора. Он выразил мнение, что подтверждение любой информации о случившимся лишь «сыграет на руку» российскому руководству и облегчит для него продвижение идеи о том, что ведется некая война между Соединенными Штатами с НАТО и Россией.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что реакция немецкого правительства на слитый разговор военных свидетельствует о готовности страны к войне с РФ.