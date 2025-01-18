Бербок назвала необоснованной шумиху вокруг фото, где она убегает от Шольца

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила в интервью телеканалу ZDF о необоснованности шумихи вокруг ставшего вирусным в интернете фото, на котором она стоит спиной к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, а он тянется рукой в её сторону.

В четверг, 16 января, в немецком таблоиде Bild было опубликовано фото, которое некоторые, в том числе и само СМИ, интерпретировали как отказ главы МИД ФРГ Анналены Бербок общаться с канцлером Олафом Шольцем после того, как тот якобы решил заблокировать выделение дополнительных 3 миллиардов евро Украине до проведения досрочных парламентских выборов в Германии, которые состоятся 23 февраля.

Министр назвала возникшую ситуацию «символичным отражением времени, в котором мы живем».

«В тот момент, что очевидно можно увидеть на фотографии, я вообще не заметила, что происходит у меня за спиной, поскольку как у любого человека у меня нет глаз на затылке. Это типичный моментальный снимок, и никто не знает, как ситуация развивалась потом», — попыталась выкрутиться министр.

Бербок также утверждает, что некоторые представители СМИ ошибочно предположили, будто это была её первая встреча с Шольцем за тот день, хотя это не соответствует действительности.

Ранее сообщалось, что сенатор Совфеда Алексей Пушков прокомментировал фото убегающей от Шольца Бербок.