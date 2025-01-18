Правящая коалиция в ФРГ распалась из-за постоянных разногласий между министром иностранных дел Анналеной Бербок и канцлером Олафом Шольцев по поводу оказания поддержки Украине.

Так глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков прокомментировал в своем телеграм-канале фото, сделанное в день заседания немецкого кабмина по вопросу выделения помощи Киеву.

На снимке Шольц пытается дотянуться до Бербок, которая спешит уйти с недовольным выражением лица.

Пушков отметил, что избирателей СДПГ не устраивает, что Украине регулярно выделяют пакеты помощи.

Шольц вынужден это учитывать в преддверии выборов. Бербок же одержима идеей «нанести поражение России» и не намерена отказывать Киеву в выделении пакета помощи, который она спланировала вместе с министром обороны Борисом Писториусом.

Таким образом, можно сказать, что правящая коалиция в Германии распалась, заключил Пушков.

Ранее в Кремле отреагировали на новости о «миротворческой» поездке Шольца в Россию.