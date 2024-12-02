Бербок назвала старт мирного процесса по Украине целью своего визита в КНР
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Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок обозначила своей основной задачей во время визита в Китай начало мирного процесса в вопросе Украины. Об этом она сообщила на совместной пресс-конференции с китайским министром Ван И в Пекине, передает РИА Новости.
По ее мнению, для обеспечения безопасности как Германии, так и Европы необходимо оказывать поддержку Украине и активно участвовать в мирных инициативах по всему миру.
В этом контексте Бербок также упомянула неожиданный визит канцлера Германии Олафа Шольца в Киев, который состоялся сегодня, 2 декабря.
Ранее Бербок признала Россию частью европейской семьи и тут же обвинила в подрыве мира.