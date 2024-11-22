Бербок признала Россию частью европейской семьи и тут же обвинила в подрыве мира

РФ является частью большой европейской семьи, но при этом она подрывает порядок на континенте. Такое заявление сделала Анналена Бербок, глава министерства иностранных дел Германии, ее слова привело РИА Новости.

Руководитель МИД ФРГ выступила на климатическом саммите в Баку и обвинила Россию в том, что она ведет гибридную войну против ряда европейских стран.

«Мы столкнулись с ситуацией, при которой Россия — которая тоже является частью нашей европейской семьи — атакует наш европейский мирный порядок», — указала она.

Бербок добавила, что РФ проводит кибератаки против государств ЕС, а также рассылает посылки со взрывчаткой.

Ранее Бербок назвали «оголтелой ксенофобкой» за ее призывы поставить на Украину дальнобойное оружие. Такое заявление сделала Мария Захарова, которая также предложила Германии наконец-то лишить звания почетных граждан различных нацистских преступников.