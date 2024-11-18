Бербок пригрозила Ирану и Китаю санкциями ЕС за сотрудничество с Россией

Китай и Иран столкнутся с противодействием Евросоюза тому, что они поставляют России беспилотники для использования в украинском конфликте. Об этом заявила Анналена Бербок, глава МИД Германии. Ее слова привело РИА Новости.

Бербок приняла участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, которая проходила в Брюсселе. После этого она сделала публичное заявление.

«Мы вводим дополнительные санкции против Ирана, а также даем понять на фоне китайской поддержки БПЛА, что это должно и будет иметь последствия», — указала она.

В отношении Ирана были расширены санкции со стороны ЕС за якобы военную поддержку РФ Тегераном.

Напомним, что во время визита в Китай Бербок ее никто не встретил в аэропорту. На опубликованном видео заметно, что рядом с самолетом нет официальной делегации от китайских властей. Это как минимум говорит о крайне холодном приеме дипломата из ФРГ. По мнению прессы и соцсетей, это является настоящим унижением для Германии.