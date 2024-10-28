В Сети обсуждают видео с «унижениями» главы МИД Германии в Китае

Главу немецкой дипломатии Анналену Бербок никто не встретил в воздушной гавани в Китае. Как пишет KP.RU , это попало на видео, которое пользователи окрестили «унижением» главы МИД Германии.

На кадры попало, как самолет с Бербок приземляется в аэропорту, но у трапа главу немецкой дипломатии по какой-то причине никто не встречает. Не заметили у выхода ни одного официального лица, хотя при таких визитах обычно участвует местная делегация.

Как отмечает «КП», слухи о поездке Бербок в КНР появились задолго до события. Сообщалось, что глава МИД Германии поедет в Поднебесную для обсуждения ситуации на Украине и обострения Ближнем Востоке.

Игнорирование приезда Бербок может означать, что она теряет дипломатический вес и репутацию в глазах властей КНР и китайских коллег. Еще два года назад немецкий дипломат назвала Си Цзиньпина «диктатором». Как заключает «Комсомолка», эти выпады вряд ли легко забыли в Китае.

Ранее сообщалось, что в МИД Германии отреагировали на видео с проигнорированной в Китае Бербок.