«Оголтелая ксенофобка»: Захарова ответила на призывы Бербок о поставках оружия Украина
Захарова ответила Бербок на призывы поставить Украине дальнобойное оружие
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Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ответила на недавний призыв министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок поставить Украине дальнобойное оружие.
В своем Telegram-канале Захарова охарактеризовала Бербок как «оголтелую ксенофобку».
«Анналена Бербок потребовала поставить Украине дальнобойное оружие: «Сейчас настало время, чтобы наконец найти в себе силы сделать то, что уже делают наши партнеры". В этой связи у меня несколько вопросов к этой оголтелой ксенофобке», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.
В своем комментарии Захарова подняла ряд вопросов к Бербок, касающихся исторической памяти и современных реалий Германии. Она предложила властям страны отменить статус почетных граждан, которого удостоены Адольф Гитлер и другие нацисты.
Также Захарова задалась вопросом о переименовании немецких военных объектов, названных в честь офицеров вермахта, и призвала прекратить финансирование могил нацистов за счет бюджета ФРГ.
Ранее руководитель Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил о желании немецких промышленников вернуться в Россию.