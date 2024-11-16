«Оголтелая ксенофобка»: Захарова ответила на призывы Бербок о поставках оружия Украина

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ответила на недавний призыв министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок поставить Украине дальнобойное оружие.

В своем Telegram-канале Захарова охарактеризовала Бербок как «оголтелую ксенофобку».

«Анналена Бербок потребовала поставить Украине дальнобойное оружие: «Сейчас настало время, чтобы наконец найти в себе силы сделать то, что уже делают наши партнеры". В этой связи у меня несколько вопросов к этой оголтелой ксенофобке», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

В своем комментарии Захарова подняла ряд вопросов к Бербок, касающихся исторической памяти и современных реалий Германии. Она предложила властям страны отменить статус почетных граждан, которого удостоены Адольф Гитлер и другие нацисты.

Также Захарова задалась вопросом о переименовании немецких военных объектов, названных в честь офицеров вермахта, и призвала прекратить финансирование могил нацистов за счет бюджета ФРГ.

Ранее руководитель Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил о желании немецких промышленников вернуться в Россию.