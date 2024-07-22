Глава МИД Германии Бербок дерзко высказалась о России

В своих соцсетях министр иностранных дел ФРГ заявила, что Россия представляет угрозу не только для Европы, но и для всего мира.

«На сегодняшний день Россия — самая большая угроза безопасности для нас и для нашего мира в Европе», — заявила она.

При этом Бербок подчеркнула, что Запад якобы хотел мирных отношений с Россией, но ничего не получилось.

Ранее сообщалось, что гражданин ФРГ покинул свою родину и сбежал в Россию из-за невыносимых условий жизни в Германии. В том числе, он жаловался на то, что в его родной стране стало невозможно вести предпринимательскую деятельность.