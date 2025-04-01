Бербок вновь прибыла в Киев и объявила о выделении €130 млн для Украины
ТАСС: Бербок совершила уже 11-й визит в Киев с момента вступления в должность
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Анналена Бербок, временно исполняющая обязанности министра иностранных дел Германии, неожиданно прибыла в Киев. Согласно информации, предоставленной немецким внешнеполитическим ведомством, Бербок объявила о дополнительном выделении €130 млн на поддержку Украины, передает ТАСС.
Как она отметила, эти средства будут направлены на оказание гуманитарной помощи украинскому населению, а также на финансирование мер, направленных на «стабилизацию» обстановки в стране.
Для временно исполняющей обязанности главы МИД ФРГ это уже одиннадцатый визит на территорию Украины с момента занятия должности. Примечательно, что девять из этих визитов состоялись после начала специальной военной операции.
Ранее сообщалось, что глава МИД ФРГ Бербок призвала не позволить Путину ослепить Запад.