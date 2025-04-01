Бербок вновь прибыла в Киев и объявила о выделении €130 млн для Украины

Анналена Бербок, временно исполняющая обязанности министра иностранных дел Германии, неожиданно прибыла в Киев. Согласно информации, предоставленной немецким внешнеполитическим ведомством, Бербок объявила о дополнительном выделении €130 млн на поддержку Украины, передает ТАСС.

Как она отметила, эти средства будут направлены на оказание гуманитарной помощи украинскому населению, а также на финансирование мер, направленных на «стабилизацию» обстановки в стране.

Для временно исполняющей обязанности главы МИД ФРГ это уже одиннадцатый визит на территорию Украины с момента занятия должности. Примечательно, что девять из этих визитов состоялись после начала специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что глава МИД ФРГ Бербок призвала не позволить Путину ослепить Запад.