Уходящая с поста немецкого министра иностранных дел Анналена Бербок выступила с обращением в отношении миротворческих усилий США и российского президента. Об этом пишет The Guardian.

Так, стало известно, что Бербок оценила миротворческие намерения США, отметив, что Штаты попытались взять на себя роль посредника. Обратилась политик и к европейцам, отметив, что они не должны себя обманывать и позволить российскому президенту ослепить себя.

Ранее сообщалось, что Анналена Бербок посещала Сирию, но местные политические деятели отказались пожать ей руку, а на гостелевидении и вовсе скрыли лицо пикселями, чтобы не нарушать правила радикального ислама.