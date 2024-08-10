Береговая охрана США заметила российский корабль у Алеутских островов

Береговая охрана США утверждает, что зафиксировала нахождение российского судна у берегов Алеутских островов. Информацию об этом опубликовали на сайте американского ведомства.

Отмечается, что российский корабль заметили недалеко от Аляски 5 августа. Судно якобы проходило в 30 милях к юго-востоку от пролива Амукта.

В сообщении Береговой охраны США подчеркивается, что российский корабль проходил в международных водах, однако находился внутри «исключительной экономической зоны» страны.

В ведомстве подчеркнули, что выходить на связь с судном из России сотрудники Береговой охраны не стали. Несмотря на это, катер Alex Haley последовал за ним. За кораблем также наблюдал самолет Lockheed HC-130.

В июле авиация России и Китая провела совместное воздушное патрулирование в районе Аляски. В состав авиационной группы вошли ракетоносцы Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков «Хун-6К» ВВС НОАК. Самолеты совершили полет над акваториями Чукотского, Берингова морей и северной части Тихого океана.

Алеутские острова образуют дугу от юго-западной оконечности полуострова Аляска к основанию полуострова Камчатка. Острова ограничивает с юга Берингово море. Острова входят в состав американского штата Аляска.

Ранее сообщалось, что в Петербурге прогулочный катер протаранил крейсер «Аврора».