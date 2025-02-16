Европейский союз планирует принять новый масштабный пакет мер для поддержки оборонного сектора и оказания военной помощи Украине в связи с сокращением финансирования со стороны Соединенных Штатов Америки. Об этом стало известно из сообщения агентства Bloomberg, которое ссылается на свои источники.

В понедельник, 17 февраля, в Париже состоится встреча лидеров нескольких европейских государств и генерального секретаря НАТО. Ожидается, что на этой встрече будут обсуждаться новые меры. Возможно, на саммите Европейского союза, который пройдет в марте, будет достигнуто соглашение по этому вопросу.

«Чиновники ЕС работают над новым крупным пакетом мер по увеличению расходов на оборону и поддержке Киева, поскольку президент США Дональд Трамп настаивает на скорейшем прекращении конфликта на Украине», — пишет агентство.

По предварительным данным, публикация планов Евросоюза по военной помощи киевскому режиму запланирована после выборов в Бундестаг в Германии, которые запланированы на 23 февраля.

Военный аналитик из США Уилл Шрайвер ранее заявил, что НАТО окажется демилитаризованным в случае войны с РФ.