Берлин отказал Киеву в просьбе о поставках новых ракет

В Германии не планируют передавать Украине ракеты Taurus, несмотря на недавнюю просьбу Киева. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на интервью министра обороны Германии Бориса Писториуса для газеты Financial Times.

Писториус отметил, что у Германии осталось всего шесть систем Patriot, и это все, что она может предоставить.

Кроме того, министр обороны Германии планирует встретиться с главой Пентагона Питом Хегсетом в понедельник. На встрече они обсудят «дорожную карту» по обеспечению безопасности Европы и США. Также будет обсуждаться вопрос о продаже двух систем Patriot, предназначенных для Украины.

Ранее сообщалось, что Мерц отрицает кризис правительства из-за споров о назначении судей.