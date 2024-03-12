Украинские ДРГ пытались прорваться в Белгородскую и Курскую области

Российские военкоры сообщили о попытке украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) прорваться на территорию Брянской и Курской областей.

Так, по информации канала Wargonzo, несколько вооруженных людей в форме пытались прорвать границу РФ на пикапах. Они также использовали минометы и артиллерию. Кроме того, были замечены танки, которые вели огневое сопротивление.

В районе Теткино Курской области, по информации местных жителей, шел стрелковый бой. По данным Baza, ранены двое мирных граждан.

В Белгородской области также пострадал один человек. На данный момент идет бой. Слышны выстрелы. В соцсетях распространяются видео с моментом обстрела.

Ранее стало известно, что в России за сутки сбили 25 беспилотников. Дроны были ликвидированы в Московской, Нижегородской и Белгородской областях. Работала система ПВО.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил накануне, что ВСУ усилил группировку у границы Белгородской области.