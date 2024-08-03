Mash: БПЛА ВСУ влетел в многоэтажку под Орлом и спровоцировал пожар

БПЛА украинских ВС врезался в многоэтажный жилой дом в деревне Жилина под городом Орлом и спровоцировал пожар. Соответствующее сообщение опубликовал канал Mash в социальных сетях.

В публикации сообщается, что беспилотник попал в квартиру дома на 13-м этаже и спровоцировал в помещении пожар. В данный момент информация о возможных пострадавших уточняется, подчеркнули авторы.

Согласно информации канала Shot в социальных сетях, речь идет о многоэтажном доме на ул. Яблоневой. Уточняется также, что повреждено было несколько квартир на 12-м, 13-м и 14-м этажах, в помещениях выбило стекла.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский назвал завершение конфликта приоритетом для своего государства.