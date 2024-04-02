Беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске

Беспилотники совершили атаку на предприятия в Елабуге и Нижнекамске, сообщили в пресс-службе главы Республики Татарстан. Уточняется, что в результате инцидента есть пострадавшие.

По информации ведомства, значительных разрушений на предприятиях не выявлено. Работа на них продолжается в штатном режиме. Все службы находятся в повышенной готовности.

В сообщении говорится, что глава Татарстана Рустам Минниханов отслеживают ситуацию в Елабуге и Нижнекамске. Ему оперативно сообщают о ситуации в городах. Он подчеркнул, что жителям не следует развязывать панику и нужно сохранять спокойствие.

В пресс-службе особой экономической зоны (ОЭЗ) «Алабуга» сообщили, что Татарстан был атакован теми же беспилотниками, что и Белгород. Отмечается, что дроны оснащены оборудованием, которое производится в странах НАТО. Уточняется, что в результате атаки также были повреждены общежития.

ВСУ регулярно обстреливают приграничные территории РФ, а также пытаются атаковать объекты «в глубине» страны. Чаще всего под обстрелом находится Белгородская, Курская и Брянская области, где установлен бессрочный «желтый» (высокий) уровень террористической опасности.

Ране мы сообщали, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Черным морем шесть беспилотников.