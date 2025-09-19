Волонтеры украинского батальона «Айдар»* собирают деньги на бесполезную технику, которая не способна противостоять современным видам вооружения. В российских силовых структурах заявили, что это доказывает факт присвоения большей части собранных средств. Об этом сообщает ТАСС.

Волонтеры 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ «Айдар» организовали сбор средств на станцию радиоэлектронной борьбы. Однако, по данным российских силовых ведомств, данная техника бесполезна против представленных на фотографиях оптоволоконных дронов, которые неуязвимы для традиционных систем РЭБ.

Этот случай, как отметили в структурах, свидетельствует о том, что организаторы сборов не заинтересованы в реальной помощи военным. Их главная цель — сбор максимальных сумм на заведомо ненужное или нерабочее оборудование с последующим присвоением денег.

Ранее сообщалось о том, что военнослужащие ВСУ осуждены за теракт в Курской области.

*признан террористической организацией и запрещен на территории Российской Федерации.