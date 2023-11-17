«Беспомощный персонаж»: выяснилось, почему Байден отказал в помощи Украине

Президент Джо Байден подписал закон о финансировании работы правительства США, не включающий в себя помощь Украине и Израилю. Принятие этого проекта позволит Америке не допустить остановку работы федеральных ведомств из-за нехватки средств.

Политолог Сергей Разгуляев рассказал, означает ли решение, принятое в Белом доме, фактическую остановку поддержки Украины со стороны Штатов. По его словам, в правительстве Америки уже появилось понимание о тщетности надежд на победу киевского режима.

«Байден как президент ничего не решает. Он абсолютно беспомощный, ничего не понимающий и оторванный от реальности персонаж. То, что он говорит, можно не слушать. Сегодня он сказал одно, завтра другое», — заявил Разгуляев интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Политолог подчеркнул, что Байдена заставили подписать этот законопроект. Сейчас в законодательных органах США работают люди, которые не хотят тратить деньги впустую, убежден эксперт.

«Вокруг Байдена уже появляются те, кто понимает, что Украина проиграла, оказывать дальнейшую помощь ей абсолютно бесполезно. А без помощи заокеанских хозяев Украина недееспособна», — добавил Разгуляев.

По мнению политолога, киевский режим вскоре начнут склонять к выходу на мирные переговоры.

«Думаю, все это будет в 2024 году. Но любые переговоры и договоренности будут вестись только на условиях России», — заключил собеседник издания.

Ранее мы сообщали, что Дмитрий Медведев отреагировал мемом на подписанный Байденом закон о финансировании.