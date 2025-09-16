Беспрецедентное давление на фон дер Ляйен: Европарламент проведет два вотума недоверия в октябре

Европарламент проведет в начале октября два вотума недоверия главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен. Такое двойное голосование стало беспрецедентным случаем в истории ЕС. Об этом пишет издание Politico.

Политическая судьба председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен повисла на волоске. На октябрьской пленарной сессии Европарламента запланировано проведение сразу двух вотумов недоверия, инициированных фракциями «Патриоты» и «Левые».

Согласно внутреннему регламенту, дебаты по этому вопросу пройдут 6 октября, а сами исторические голосования назначены на 9 октября. Политический вес главы ЕК подвергается серьезной проверке впервые за время ее пребывания на посту. Аналитики расценивают одновременную подачу двух вотумов как признак формирования широкой коалиции недовольных ее политикой.

Ранее стало известно о том, что Евросоюз усилит контроль за экспортом в Россию.