Бессент назвал встречу Путина, Си Цзиньпина и Моди на саммите ШОС показухой

Министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox Business принизил значение встречи лидеров России, Китая и Индии на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), назвав её лишь формальностью.

С 31 августа по 1 сентября в китайском городе Тяньцзинь прошел саммит Шанхайской организации сотрудничества, в котором участвовали более 20 глав государств и представители международных организаций.

«Это давняя встреча, которая называется Шанхайская организация сотрудничества. Я считаю, что она во многом носит показной характер… В конечном счете, Индия является самой густонаселенной демократией в мире. Их ценности гораздо ближе к нашим», — сказал Бессант.

Переговоры между Вашингтоном и Нью-Дели по торговым вопросам, по мнению Бессента, идут медленно, но он выразил уверенность, что правительства обеих стран смогут преодолеть существующие разногласия.

Ранее сообщалось, что британское издание Independent раскритиковало позицию Запада по саммиту ШОС.