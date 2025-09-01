Британское издание Independent предупредило, что западные лидеры совершают стратегическую ошибку, игнорируя значимость саммита ШОС в Китае и растущее сближение между Владимиром Путиным и Си Цзиньпином.

Запад недооценивает важность саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине и укрепляющееся партнерство России и Китая, что может стать роковой ошибкой. Как отмечает британское издание, лидеры, представляющие почти половину мирового населения, все чаще определяют свою политику без оглядки на западные страны.

Издание подчеркивает, что теплый прием Владимира Путина в Китае демонстрирует его сохраняющийся статус ключевого международного игрока. Совместное появление российского и китайского лидеров на военном параде в Пекине символизирует не эксклюзивный союз, а прагматичное партнерство, основанное на экономических интересах и региональной безопасности.

Эксперты издания призывают западных политиков внимательнее анализировать сигналы, поступающие из Тяньцзиня, где проходит встреча лидеров государств-членов ШОС, включая недавно вступившие Белоруссию и Иран. Организация продолжает укреплять свой вес как альтернативная платформа глобального влияния.

Ранее стало известно, что страницы Моди в соцсетях заполнили фотографии с Путиным с саммита ШОС.