Без бородатых женщин: Путин заявил, что Россия и Китай обсуждают идею песенного конкурса по типу «Интервидения»

По итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, которые прошли на полях саммита БРИКС в Казани, президент России Владимир Путин обсудил со своим китайским коллегой и другом идею проведения песенного фестиваля по типу и подобию «Интервидения».

Со слов российского лидера, китайский руководитель воспринял идею очень положительно.

«Есть идея создать высокого уровня фестиваль. Мы когда-то это предложили, китайские наши друзья поддержали это, подхватили. Посмотрим, что из этого получится», — цитирует Путина ТАСС.

Как отметил Владимир Путин, Россия также выразила заинтересованность в совместном с Китаем кинопроизводстве. В ответ на это Си Цзиньпин сам предложил создать все условия, чтобы кинематографисты РФ и Китая «поплотнее работали друг с другом», добавил российский президент.

Ранее сообщалось, что во время заседания саммита БРИКС министру иностранных дел России Сергею Лаврову наступила на ногу прошедшая мимо женщина. Инцидент попал в трансляцию мероприятия и разошелся по Сети. В телеграм-каналах спустя некоторое время разгорелись жаркие споры пользователей, что же на самом деле сказал российский министр. Позднее в МИД РФ раскрыли, что министр отметил вслед своей обидчице.