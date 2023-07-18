«Без России теряет смысл»: востоковед объяснил, чью сторону займет Турция в вопросе зерновой сделки

«Зерновая сделка интересна для Турции в том смысле, что ее порты превращаются в транзитный пункт для зерна из России и с Украины. И это дает Анкаре определенные доходы за хранение и обеспечение логистики. При этом я не думаю, что Турция будет сильно продвигать этот вопрос, потому что без участия России зерновая сделка теряет смысл», — подчеркнул эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».