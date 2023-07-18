«Без России теряет смысл»: востоковед объяснил, чью сторону займет Турция в вопросе зерновой сделки
Аналитик Мендкович рассказал, может ли зерновая сделка существовать без России
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Украина направила Турции обращение с призывом возобновить зерновую сделку без участия России. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные осведомленные источники, сейчас Анкара координирует решение этого вопроса с ООН.
Востоковед, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович рассказал, может ли сделка возобновиться без участия российской стороны.
«Зерновая сделка интересна для Турции в том смысле, что ее порты превращаются в транзитный пункт для зерна из России и с Украины. И это дает Анкаре определенные доходы за хранение и обеспечение логистики. При этом я не думаю, что Турция будет сильно продвигать этот вопрос, потому что без участия России зерновая сделка теряет смысл», — подчеркнул эксперт в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
Мендкович напомнил, что акватория, через которую следуют суда с продовольствием, находится под контролем Военно-морского флота России.
«ВМФ будет при необходимости блокировать любые корабли, которые могут быть использованы для доставки оружия в Одессу. До тех пор, пока Одесса не будет освобождена, как и все черноморское побережье, говорить о налаживании морского экспорта зерна не имеет смысла», — заключил аналитик.
Зерновая сделка прекратила свое действие 18 июля. МИД РФ уведомил об отказе продлевать действие соглашения Турцию, ООН и украинскую сторону. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на продолжение поставок зерна Киевом по Черному морю.
Ранее глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский объяснил, какие убытки понесла РФ из-за продовольственной сделки.