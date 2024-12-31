Министерство иностранных дел Российской Федерации выразило своё неодобрение в связи с инцидентом, произошедшим в Алешках Херсонской области. В результате атаки беспилотного летательного аппарата было повреждено здание районной больницы. Об этом сообщила Мария Захарова, официальный представитель МИД России, в ходе брифинга.

Во вторник днем, 30 декабря, ВСУ дроном угодили в кабинет главного врача Алешкинской ЦРБ в Херсонской области Владимира Харлана. Сам он получил тяжелые осколочные ранения. А замглавврача Василий Борисов погиб.

«Решительно осуждаем это очередное циничное и кровавое преступление, которым киевский режим вновь показал свою бесчеловечную нацистскую сущность», — заявила Захарова, ее цитирует ТАСС.

Захарова обратила внимание на то, что атаки на города и села в российских регионах, а также нападения на мирных жителей демонстрируют слабость и отчаяние режима неонацистов, возглавляемого президентом Украины Владимиром Зеленским.

Представитель дипломатического корпуса также выразила надежду на то, что все правительства иностранных государств, несущие ответственность за свои действия, и профильные международные организации решительно осудят нападение. Она подчеркнула, что все, кто организовал и осуществил атаку на здание больницы, а также другие преступления киевского режима, будут привлечены к ответственности в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что противоракетная система «Купол Донбасса» сорвала за неделю 168 террористических атак дронов ВСУ.