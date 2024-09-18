Безуглая написала прошение об отставке с поста замглавы оборонного комитета Рады

Депутат украинского парламента Марьяна Безуглая, критиковавшая неоднократно действия руководства ВСУ, намерена оставить пост зампреда комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности. Как написала нардеп в соцсетях, ею уже написано соответствующее прошение.

Отмечается, прошение об отставке Безуглой с указанной должности связано с просьбой назначить ее членом комитета Рады по внешней политике.

«Прошу освободить меня от исполнения обязанностей заместителя главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и избрать членом комитета по вопросам внешней политики и международного сотрудничества», — говорится в тексте заявления Безуглой, выложенного нардепом вTelegram-канале.

Ранее сообщалось, что на Украине не смогли уволить с поста замглавы комитета по нацбезопасности Марьяну Безуглую. На голосовании за увольнение только 205 человек отдали свои голоса «за». Сама же Безуглая неоднократно выступала с критикой военного руководства страны, в частности, действий и самого главкома Сырского, и его предшественника Залужного. Также парламентарий высказывалась и о том, что само военное руководство не верит в украинскую победу.